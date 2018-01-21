Танкер с российским газом для США развернулся из-за плохой погоды

21 января, 09:05
Фото: wikipedia.org/по лицензии CC BY-SA 2.0 fr
Танкер Gaselys, перевозивший российский сжиженный газ, доставит его в пункт назначения – в США – несмотря на разворот корабля в Атлантике, сообщает РИА Новости.
Судно вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в американский терминал Everett вблизи Бостона.
Изначально корабль должен был прибыть в США 20 января, но накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана.
Gaselys направился в испанский порт Альхесирас, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов. Позднее компания-судовладелец Engie SA сообщила, что на изменение курса повлияли плохие погодные условия в Атлантике. "Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули в компании.
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