Танкер с российским газом для США развернулся из-за плохой погоды

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Танкер Gaselys, перевозивший российский сжиженный газ, доставит его в пункт назначения – в США – несмотря на разворот корабля в Атлантике, сообщает РИА Новости.

Судно вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было доставить сжиженный природный газ с "Ямала СПГ" в американский терминал Everett вблизи Бостона.

Изначально корабль должен был прибыть в США 20 января, но накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана.

Gaselys направился в испанский порт Альхесирас, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов. Позднее компания-судовладелец Engie SA сообщила, что на изменение курса повлияли плохие погодные условия в Атлантике. "Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули в компании.