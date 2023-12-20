OMV изучает смену управления Южно-Русским НГКМ

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Австрийская OMV изучает указ Владимира Путина о смене управления Южно-Русским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ) на новые российские юрлица без иностранного участия, сообщает ТАСС.

Компания может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав. Вместе с тем в предприятии напомнили о решении больше не инвестировать в России и пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%), включая возможность продажи и выхода.

В OMV добавили, что не ожидают дальнейшего негативного эффекта от этой меры на свои результаты, поскольку еще в 2022 году скорректировали стоимость своего российского бизнеса на 2,46 миллиарда евро и больше не включают его в отчеты.

Ранее Владимир Путин подписал указы, по которым иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималось ОАО "Севернефтегазпром". Его акционерами являлись ПАО "Газпром" (доля – 40%), немецкая Wintershall (35%) и австрийская OMV (25%). На Ачимовских отложениях разработкой занималось АО "Ачимгаз", акционерами которого являлись Wintershall и ООО "Газпром Добыча Уренгой" (по 50% в каждой компании).

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