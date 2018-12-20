Курс евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов.

По состоянию на 18:50 по Москве он достиг отметки в 78,12 рубля. В последний раз курс евро находился выше 78 руб. 24 сентября.

Как сообщалось ранее, курс доллара поднялся выше 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В ходе торгов курс американской валюты вырос на 0,86% к уровню закрытия предыдущих торгов. В 18:20 доллар стоил 68,04 рубля. По словам экспертов, это произошло впервые с 14 ноября.