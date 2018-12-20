Доллар впервые поднялся выше 68 рублей с середины ноября

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара поднялся выше 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В ходе торгов курс американской валюты вырос на 0,86% к уровню закрытия предыдущих торгов. В 18:20 доллар стоил 68,04 рубля. По словам экспертов, это произошло впервые с 14 ноября.

Накануне курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 62 копейки и впервые с середины ноября превысил 77 рублей.

При этом на прошлой неделе рубль отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 7,75%. После того, как решение регулятора стало известно, российская валюта начала укрепляться к доллару и евро.

18 декабря президент РФ подписал закон, который внес поправки в действующие правила валютного регулировании и контроля. В частности, был введен запрет на размещение информации о курсах валют на уличных табло.