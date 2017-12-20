Массовый сбой в работе онлайн-касс ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Массовый сбой, произошедший в работе онлайн-касс в России, ликвидирован, сообщает ТАСС.
По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, проблему устранили очень оперативно, что позволило избежать больших финансовых потерь.
"Ретейл практически не успел понести потерь, максимум 10 миллиардов рублей, это очень маленькая сумма на фоне оборотов ретейла в России на уровне 34 триллионов рублей. Это очень мало, это те деньги, которые покупатели не успели внести в восточной части России", – сказал он.
В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что сбой ликвидирован еще не полностью.
Сбой в работе онлайн-касс произошел 20 декабря в 1:00 по Москве. Уточнялось, что сбой затронул деятельность касс производителей ООО "Тринити", "Штрих-М", ООО "НТЦ-Измеритель", "РР-Электро".
По словам замглавы ФНС Даниила Егорова, владельцев аппаратов не привлекут к ответственности за продажи без чеков.
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