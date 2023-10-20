Названа сумма, которую Россия заработала на несырьевом экспорте за 2022 год

Фото: пресс-служба АО "Российский экспортный центр"

В 2022 году все отрасли, связанные с несырьевым неэнергетическим экспортом, принесли в бюджет РФ более 3,3 триллиона рублей. Об этом рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках форума "Сделано в России".

Также на мероприятии было объявлено о мерах поддержки бизнеса на протяжении всего жизненного цикла.

"Нашими продуктами может воспользоваться компания, которая даже только задумывается об экспорте. У такого потенциального или начинающего экспортера есть возможности прокачать внешнеэкономические навыки, бесплатно провести профессиональное маркетинговое исследование рынков, на которых его продукция будет максимально эффективна. Следующий этап – поиск потенциальных партнеров. Кроме того, у нас большая группа мер финансовой поддержки", – подчеркнула Никишина.

В 2023 году форум "Сделано в России" проходит уже 11-й раз. В программе – свыше 30 деловых событий и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года".

Ранее на форуме 78 компаний из 46 регионов представили свои лучшие товары, которые будут или уже востребованы за рубежом. Еще 108 предприятий разместили собственные изделия и технологии в мультиязычном электронном каталоге.