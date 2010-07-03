Киев допустил возможность закупки газа в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены", – приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, однако это могут быть покупки не только у "Газпрома".

Ранее в ответ на заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности обсудить прямые поставки газа на Украину глава "Нафтогаза" Алексей Коболев назвал участие ЕС условием ведения переговоров. В "Нафтогазе" объявили, что любые новые контракты по газу должны соответствовать европейским нормам.

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С тех пор Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которым столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.

