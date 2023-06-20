Еврокомиссия представила первую протекционистскую Стратегию экономической безопасности ЕС

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Европейская комиссия впервые представила протекционистскую Стратегию экономической безопасности Евросоюза, которая призвана расширить полномочия Брюсселя и ограничить торговлю с недружественными для Запада государствами. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Так, Евросоюз планирует защитить себя от экономических рисков, которые связаны с торговлей, инвестициями, экспортом, сетями 5G и 6G. Еврокомиссия отметила, что приоритетными партнерами будут страны, которые имеют схожие интересы и ценности. За соблюдением стратегии будет следить ЕК.

По словам заместителя главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, ЕК утвердит список технологий двойного назначения к сентябрю. Их экспорт ограничат, уточнила она.

"Технологии будут определяться в зависимости от риска их использования для нарушения прав человека или использования в военных целях. Мы подготовим список уже к сентябрю, чтобы к концу года иметь эффективный механизм оценки рисков", – цитирует Вестагер ТАСС.

Ранее Еврокомиссия подтвердила начало рецессии в зоне евро в первом квартале 2023 года. При этом, как отметила представитель ЕК Верле Нютс, изучение данных показало, что рецессия оказалась неглубокой. Экономическая устойчивость зоны евро демонстрируется в том числе позитивной ситуацией на рынке труда, заявила представитель ЕК.

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