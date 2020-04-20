Цена на нефть WTI упала ниже $14 впервые за 21 год

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Цена майского фьючерса нефти WTI снизилась до 14 долларов за баррель. Это стало новым антирекордом за более чем 21 год, сообщает "Газета.ру".

По состоянию на 13:10 мск, стоимость фьючерсов нефти этой марки упала на 25,62% – до 13,59 доллара за баррель. Ранее такие показатели зарегистрировали в 1999 году. Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,85% – до 27 долларов за баррель.

Негативная динамика цен на нефть началась в связи с неудавшимися переговорами России и стран ОПЕК. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.

12 апреля участники ОПЕК+ 12 апреля окончательно договорились о заключении новой сделки. Согласно ее условиям, сокращение добычи нефти в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.

Владимир Путин положительно оценил сделку. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что переговоры завершились компромиссом между 22 странами.

Глава Минэнерго России Александр Новак полагает, что выход из текущей ситуации на рынке нефти продлится минимум до конца 2020 года. Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун считает, что после реализации соглашения цена на нефть останется на уровне 30–40 долларов за баррель.