Москвичи рассказали, сколько денег им нужно для счастья в самоизоляции
Москвичам в среднем хватило бы 80 тысяч рублей, чтобы спокойно сидеть дома во время режима самоизоляции. Это в два раза меньше, чем "бюджет мечты" в обычных условиях, передает телеканал Москва 24.
Исследование провел крупнейший сервис по подбору сотрудников. Выяснилось, что женщины много тратить не хотят, им хватит в среднем 70 тысяч рублей в месяц. Мужчинам требуется 90 тысяч рублей.
Раньше исследование того же сервиса показывало, что женщины бы хотели получать 140 тысяч рублей в месяц, а мужчины – 170. Бизнес-тренер Вадим Федоренко такой расчет считает правдоподобным, но неточным. По его словам, потребности у всех разные.
"Идеальная сумма для жизни до самоизоляции составляла несколько сотен тысяч рублей. Так много денег на жизнь в режиме ожидания просто не нужно", – отметил он.
С мужчиной согласна менеджер проектов Анастасия Золотарева. Она призналась, что до эпидемии ей хватало 100 тысяч рублей в месяц, теперь же она с без труда обходится 30 тысячами.
Помощник президента РФ Максим Орешкин считает, что российская экономика по итогам второго квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавируса, однако может быстро восстановиться.
Орешкин заметил, что во всем мире растет безработица и снижаются доходы граждан, но России нужно минимизировать эти последствия. По его словам, у России есть все возможности для быстрого восстановления экономики.
В Минэкономразвития исключили вероятность дефолта. По словам руководителя ведомства, ситуация, подобная произошедшей в 1998 году, не повторится.
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