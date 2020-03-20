Россия не попросит Саудовскую Аравию о перемирии в нефтяной войне – Bloomberg

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Россия не попросит у Саудовской Аравии перемирия в нефтяной войне. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Агентство отмечает, что российские власти ожидали падение цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. По мнению издания, Москва сможет пережить нынешний кризис лучше, чем саудиты.

"Владимир Путин не тот человек, на которого можно оказать давление", – сказал собеседник Bloomberg.

В начале марта страны ОПЕК + не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти. Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.

В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является "мазохизмом". Он заявил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.