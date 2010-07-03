Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Управление Роспотребнадзора по Москве в четверг, 21 марта, проведет День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие будет проходить с 12 до 16 часов.
В рамках акции предпринимателей проконсультируют по вопросам санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Предпринимателям подробно расскажут о сферах здравоохранения, питания. Также будут обсуждаться вопросы оказания различных услуг, в том числе коммунальных, социальных и персональных.
Участникам расскажут о том, как получить предоставляемые органами Роспотребнадзора госуслуги, такие как выдача санитарно-эпидемиологических заключений, госрегистрация продукции и другие.
Целью акции является повышение уровня информированности предпринимателей о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а также повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
День открытых дверей пройдет в Управлении Роспотребнадзора по адресу: Графский переулок, дом 4, корп. 2,3,4, а также в территориальных отделах Управления.
Ранее сообщалось, что для некоторых видов малого и среднего бизнеса процентные ставки по кредитам будут значительно меньше банковских.
В государственных микрофинансовых организациях можно будет получать деньги на льготных условиях. Ставка будет равна ключевой Центробанка – 7,75% или даже ниже.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.