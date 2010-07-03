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20 марта, 19:24

Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для предпринимателей

экономика

20 марта, 19:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Управление Роспотребнадзора по Москве в четверг, 21 марта, проведет День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие будет проходить с 12 до 16 часов.

В рамках акции предпринимателей проконсультируют по вопросам санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Предпринимателям подробно расскажут о сферах здравоохранения, питания. Также будут обсуждаться вопросы оказания различных услуг, в том числе коммунальных, социальных и персональных.

Участникам расскажут о том, как получить предоставляемые органами Роспотребнадзора госуслуги, такие как выдача санитарно-эпидемиологических заключений, госрегистрация продукции и другие.

Целью акции является повышение уровня информированности предпринимателей о деятельности Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юрлиц, а также повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

День открытых дверей пройдет в Управлении Роспотребнадзора по адресу: Графский переулок, дом 4, корп. 2,3,4, а также в территориальных отделах Управления.

Ранее сообщалось, что для некоторых видов малого и среднего бизнеса процентные ставки по кредитам будут значительно меньше банковских.

В государственных микрофинансовых организациях можно будет получать деньги на льготных условиях. Ставка будет равна ключевой Центробанка – 7,75% или даже ниже.

экономика

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