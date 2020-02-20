Продуктовые цены на Дальнем Востоке стабилизировались

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили о стабилизации цен на продукты в дальневосточных регионах. Об этом сообщает "Интерфакс".

К таким выводам специалисты пришли по результатам мониторинга цен на 18 видов продовольственных товаров. По информации ведомства, на ситуацию повлияли поставки продукции из сибирских регионов России, а также из Турции и Азербайджана.

"По состоянию на 17 февраля, можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется", – подчеркнули в ФАС, указывая на достаточный запас плодовоовощной продукции в магазинах.

Эксперты не выявили в местных сетях необоснованного повышения цен. При этом в ФАС уточнили, что подобная тенденция была зафиксирована у одного из ретейлеров, работающих по Амурской области.

Причиной проверки стало повышение цен на плодовоовощную продукцию на Дальнем Востоке, которое было спровоцировано эпидемией коронавируса в России. После того как поставки возобновились, цены постепенно стали приходить в норму.

Ранее из-за той же эпидемии Федеральная антимонопольная служба начала отслеживать динамику цен на медицинские маски и лекарственные противовирусные препараты. На фоне массового спроса отдельные аптеки завышали стоимость данных средств защиты и профилактики.

