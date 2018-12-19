Курс евро впервые с 14 ноября превысил 77 рублей

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро превысил 77 рублей впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Европейская валюта подорожала на 62 копейки – до 77,04 рубля за 1 евро.

По мнению экспертов, рубль перешел к снижению к доллару и евро в ожидании решения ФРС США по ставке. Федеральный резерв обнародует решение по ставке в 22:00 по московскому времени.

В конце минувшей недели рубль отреагировал на решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 7,75%. В ходе торгов на Московской бирже российская валюта начала укрепляться к доллару и евро.

Накануне стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2019 года упала на 4,6 процента. Цена черного золота достигла 56,99 доллара за баррель. Прежде этот показатель не опускался ниже 58 долларов с октября 2017 года.

18 декабря Владимир Путин подписал закон с поправками в действующие правила валютного регулировании и контроля. Документ запретил размещать на уличных табло сведения о курсах валют.