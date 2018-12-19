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19 декабря, 16:17

Рубль пошел вниз на торгах в среду

экономика

19 декабря, 16:17

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Фото: depositphotos/valphoto

После небольшого укрепления утром 19 декабря рубль вновь развернулся вниз по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Стоимость национальной валюты РФ снижается к бивалютной корзине перед оглашением последнего в текущем году решения ФРС США по ставке.

Курс доллара составил 67,44 рубля. Это на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В то же время евро достиг отметки в 76,89 рубля, прибавив 46 копеек.

Цена бивалютной корзины увеличилась на 29,76 копейки – до 71,69 рубля. По итогам индексной сессии "Московской биржи" Центробанк поднял официальный курс доллара на 20 декабря до 67,121 рубля и увеличил курс евро до 76,4742 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах в ожидании решения ФРС США по ставке. Федрезерв обнародует решение по ставке в 22:00 по московскому времени. А вот начало пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на 22:30.

Экономисты убеждены, что 19 декабря ключевая ставка вырастет в четвертый раз за год. Трейдеры, в свою очередь, оценивают вероятность такого шага выше 75%. При этом некоторые аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений уменьшится из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков.

В конце минувшей недели рубль отреагировал на решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 7,75%. В ходе торгов на Московской бирже российская валюта начала укрепляться к доллару и евро.

экономика

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