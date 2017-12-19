Путин заявил о возможности подключения Сербии к "Турецкому потоку"

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Владимир Путин заявил о возможности подключения Сербии к строительству газопровода "Турецкий поток". По словам главы государства, подобную опцию прорабатывают Москва и Белград.

"Прорабатывается вопрос подключения сербских партнеров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей – "Турецкому потоку", – цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, российские энергетические компании уже работают на сербском рынке. "Газпромнефть" продолжает модернизацию крупнейшего в регионе холдинга "Нефтяная индустрия Сербии", а "Лукойл" владеет сетью из 115 АЗС и двух нефтебаз. За техническое переоснащение нескольких объектов в стране готовы взяться "Силовые машины".

Президент также отметил, что новые возможности для развития деловых связей может открыть создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.

Россия и Сербия укрепляют сотрудничество в транспортной сфере, добавил Путин. Например, РЖД реализует программу комплексного развития железных дорог иностранного государства и обновления его подвижного состава. Финансирование проекта, по словам главы государства, идет за счет госкредита от РФ в размере 800 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что "Газпром" закончил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России. Первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции.