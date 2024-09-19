Минпромторг РФ предложил ввести маркировку светотехнической продукции с 1 марта

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В России хотят предусмотреть обязательную маркировку светотехнической продукции с 1 марта следующего года. С такой инициативой выступило министерство промышленности и торговли РФ. Документ размещен на портале проектов НПА.

"Так, с 1 марта планируется введение требований по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектронной продукции в информационной системе маркировки, а с 1 июня – по нанесению средств идентификации на вводимую в оборот продукцию", – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в настоящее время проводится добровольный эксперимент по маркировке указанной продукции. Он продлится до 30 ноября.

Ранее в РФ одобрили проект по добровольной позитивной маркировке видеоигр, разработанный Организацией развития видеоигровой индустрии. Он будет запущен в 2025 году. Инициатива упростит выбор для потребителя: родителям будет легче подбирать игру, соответствующую интересам их детей, а образовательным учреждениям будет проще включить в программу обучения игры, отвечающие определенным критериям.

