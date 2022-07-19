Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка – Минфин США

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Страны Запада пообещали применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют мировым экономическим порядком или нарушают его, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сеуле.

"Соединенные Штаты и наши союзники, такие как Республика Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка", – цитирует ее ТАСС.

В подтверждение своих слов Йеллен привела ответ Запада России, назвав его беспрецедентным. Действия же РФ министр назвала агрессивными. По ее мнению, Москва использовала экономическую интеграцию в качестве оружия и с большим эффектом.

Йеллен утверждает, что РФ угрожает вызвать мировой продовольственный кризис, блокируя порты на Украине, а ее действия вызвали рост цен на энергоносители в Америке и во всем мире. Она также считает, что ни одна страна не избежит последствий проводимой Россией военной спецоперации.

"Все ответственные страны должны объединиться в противостоянии этой войне и вместе работать над ее скорейшим окончанием", – призвала министр.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем ЕС.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Он подчеркнул, что действующий лидер привел страну к упадку. Трамп назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и другие проблемы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.