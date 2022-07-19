Россия намерена экспортировать 37 млн тонн зерна в этом году – МИД РФ

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В текущем году Россия намерена экспортировать 37 миллионов тонн зерна, завил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе мероприятия по продовольственной безопасности в ООН.

В следующем году, по его словам, Россия надеется нарастить экспорт зерна до 50 миллионов тонн.

Он добавил, что экспорту препятствуют антироссийские санкции Запада, которые, по словам Вершинина, стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

"Если кто-то думает, что для глобальной продовольственной безопасности бесследно проходят закрытие для нас портов, запрет на заход в наши гавани, угроза ареста наших сухогрузов, ограничения на расчеты и страхование, рестрикции против глав наших компаний, то они ошибаются", – приводит слова дипломата ТАСС.

Вершинин также подчеркнул, что открытые Россией гуманитарные коридоры для экспорта украинского зерна не используются.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ совместно с боевиками нацбатальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, отметили в российском военном ведомстве, на территории зернохранилища в Калиновке Бахмутовского района ДНР неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.

