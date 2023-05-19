Белоусов заявил, что России объявлена экономическая война

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

России объявили экономическую войну, однако в борьбе против санкций необходимо оставаться в рамках правового поля, заявил первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов.

"Когда мы говорим, что нельзя выходить за пределы правового поля, конечно, желательно не выходить. Но нужно понимать, что идет реально война. Нам объявили войну, экономическую войну", – цитирует его ТАСС.

Белоусов обратил внимание, что Россия действует исходя из целесообразности, а также руководствуясь необходимостью защищать свои интересы.

Когда речь идет о системной антисанкционной работе, нужно стараться находиться в правовом поле или формировать его с учетом изменяющейся стратегической обстановки, подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее издание The Spectator отметило, что планы Запада по ведению экономической войны против РФ провалились из-за нежелания всего остального мира следовать этой стратегии. В статье отмечалось, что итогом антироссийских санкций должна была наступить капитуляция России перед Западом. Однако, вопреки ожиданиям представителей западных стран, остальные государства не изъявили желания вводить ограничительные меры против РФ.

В качестве подтверждения неэффективности политики санкций Запада в статье упоминаются завышенные ожидания касательно спада экономики России, прогнозируемые Международным валютным фондом. Однако теперь МВФ, наоборот, ожидает рост российской экономики на 0,7% к концу 2023 года.

