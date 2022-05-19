Эксперт предупредил о возможной пропаже импортного вина в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Руководитель проекта "Экспортный бренд российского вина" Павел Майоров заявил, что порядка 60% зарубежных производителей вина могут покинуть Россию.
"Речь идет про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек", – пояснил Майоров в беседе с ТАСС.
По его словам, сети магазинов уже выкупили у отечественных производителей весь объем вина, даже тот, который еще не произведен. При этом виноделы, занимавшиеся экспортом продукции, остались без этой возможности, а это не только финансовая задача, но и вопрос репутации.
В марте крупнейшая компания – производитель алкоголя Diageo приостановила поставки своей продукции на российский и украинский рынки. Компании принадлежат такие известные алкогольные бренды, как Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys и многие другие.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Итальянские виноделы прокомментировали запрет на экспорт в Россию вин
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