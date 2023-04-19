Замглавы МИД РФ заявил, что доллар стал токсичной валютой для повседневных операций

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Американский доллар становится токсичным для проведения повседневных финансовых операций, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году некоторые страны значительно сократили свои резервы в долларах и отдали предпочтение золоту.

"Эта тенденция касается не только друзей России. Некоторые из этих государств мы не называем враждебными, но они приняли некоторые меры, которые мы расцениваем как враждебные", – пояснил Панкин.

Он добавил, что эти тенденции делают валюту более устойчивой и сильной, но она становится более токсичной для проведения разного рода повседневных операций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в мировой практике наблюдается тенденция отказа от использования доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют.

Лавров отметил, что США сами "подрубили сук, на котором сидели". Штаты использовали доминирующее положение доллара, чтобы руководить международными финансовыми институтами и мировой экономикой в целом, объяснил он.

