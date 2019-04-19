Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В прошлом году в России не удалось выполнить все требования продовольственной безопасности, сообщает газета "Известия".
Согласно докладу Минсельхоза, собственной продукции отечественных производителей недостаточно для обеспечения населения. По итогам 2018 года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
В частности, удельный вес молока составил 84,2% при необходимости в 90%. Показатель по соли оказался еще ниже – 64,2% вместо минимум 85%. У картофеля – 94,9%, когда требовалось 95%.
В то же время показатели по производству отечественного зерна, сахара, масла растительного, мяса и мясопродуктов выполнены.
Доктрину продовольственной безопасности приняли в начале 2010 года. Действует она до 2020 года. В ней указывается необходимое соотношение отечественной и импортной продукции в стране, чтобы понимать, какие рынки находятся в зоне риска.
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