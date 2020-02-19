Россия сократила объем вложений в американские госбумаги

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В декабре прошлого года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги. В сравнении с ноябрем этот показатель изменился примерно на полтора миллиарда долларов, снизившись до 9,9 миллиарда валюты США, передает ТАСС.

Согласно данным Минфина Штатов, доля долгосрочных облигаций составляет 4,27 миллиарда, краткосрочных – 5,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что до декабря 2019 года российские вложения в гособлигации США увеличивались на протяжении 4 месяцев подряд. В частности, в ноябре РФ повысила уровень вложений до 11,49 миллиарда долларов.

Сокращение вложений в американский государственный долг наблюдалось весной 2019 года. По состоянию на апрель уровень таких средств уменьшился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов. В мае же эта цифра и вовсе составила 14,9 миллиарда валюты.

Ранее стало известно, что в сентябре 2019 года впервые после введения санкций чистый госдолг России опустился ниже нуля.