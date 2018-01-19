Россияне накопили почти 30 триллионов рублей

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За последний год россияне накопили 29,5 триллиона рублей, что на 14 процентов больше предыдущего периода.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата, на начало декабря 2017 года на банковских вкладах население хранило 20 триллионов рублей, еще 9,7 триллиона рублей – в ценных бумагах и наличных.

Отмечается, что росту объема сбережений способствовало увеличение реальных зарплат. Больше всего (на 10 процентов) оплата труда выросла у работников социальной сферы.

Ранее сообщалось, что за новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей. С 1 по 8 января прогуляли 920 миллиардов рублей, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Основные траты пришлись на магазины. Самыми популярными товарами стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В сети потратили 23 миллиарда – на продукты, смартфоны, умные часы, наушники, также товары для дома и мебель.

Кроме того, около 4,4 триллиона рублей потратили россияне на автомобили за январь–ноябрь 2017 года. Показатель учитывает и новые, и подержанные машины.