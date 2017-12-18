Правительство утвердило планы по цифровой экономике на 520 млрд руб

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Более 500 миллиардов рублей потребуется на финансирование мероприятий программы "Цифровая экономика", сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"В целом сегодня такие решения не принимались, и они будут отдельно рассматриваться уже в рамках последующего цикла бюджетного планирования. Утвержденным планом мероприятий в целом запрашивают около 520 миллиардов рублей финансирования, из которых около 150 миллиардов – это финансирование бюджетное", – цитирует главу ведомства "Интерфакс".

Никифоров добавил, что финансирование в 50 миллиардов рублей уже предусмотрено в бюджете. При этом весомая часть денег –

более 300 миллиардов рублей – должна поступить от крупнейших компаний отрасли.

Программу планируют начать реализовывать с января 2018 года. Она рассчитана до 2024 года.



Уже были утверждены четыре плана мероприятий, отметил Никифоров: по нормативному регулированию, исследованиям, инфраструктуре и вопросам информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что программа содержит пункт, обязывающий интернет-магазины принимать к оплате банковские карты. Соответствующая законодательная норма будет прописана до февраля 2019 года.