Правительство утвердило планы по цифровой экономике на 520 млрд руб

18 декабря, 19:06
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Более 500 миллиардов рублей потребуется на финансирование мероприятий программы "Цифровая экономика", сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
"В целом сегодня такие решения не принимались, и они будут отдельно рассматриваться уже в рамках последующего цикла бюджетного планирования. Утвержденным планом мероприятий в целом запрашивают около 520 миллиардов рублей финансирования, из которых около 150 миллиардов – это финансирование бюджетное", – цитирует главу ведомства "Интерфакс".
Никифоров добавил, что финансирование в 50 миллиардов рублей уже предусмотрено в бюджете. При этом весомая часть денег –
более 300 миллиардов рублей – должна поступить от крупнейших компаний отрасли.
Программу планируют начать реализовывать с января 2018 года. Она рассчитана до 2024 года.
Уже были утверждены четыре плана мероприятий, отметил Никифоров: по нормативному регулированию, исследованиям, инфраструктуре и вопросам информационной безопасности.
Ранее сообщалось, что программа содержит пункт, обязывающий интернет-магазины принимать к оплате банковские карты. Соответствующая законодательная норма будет прописана до февраля 2019 года.
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