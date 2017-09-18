Соцсеть для поиска бизнес-наставников запустят в России

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Новая социальная сеть для поиска наставников заработает в октябре в России, сообщает RT. Об этом сообщил председатель организации "Объединение наставников" Николай Калмыков.

Платформа позволит пользователям искать советчиков, отправлять им свои проекты и инициативы, а также встречаться с бизнесменами, инвесторами и представителями госкорпораций.

Как рассказал Калмыков, пользователь должен будет отправить запрос на общение с наставником. Его проверят модераторы, чтобы до ментора доходили только стоящие его внимания сообщения.

Инициативу поддержали в Министерстве труда. Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минтруд приветствует любую активность, связанную с повышением качества компетенций работников.

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