Роскачество сообщило о переходе коллекторов на массовые анонимные способы работы

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В связи с принятием нового закона, коллекторы перешли на анонимные способы ведения работы, опасаясь наказания за незаконную деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что работники коллекторских агентств создают ненастоящие аккаунты в социальных сетях и используют функцию по подмене номеров. Помимо этого, для работы они используют анонимные сервисы, при помощи которых осуществляют СМС-рассылки с угрозами в адрес должников.

В Роскачестве добавили, что новые способы взыскания долгов с россиян создают для правоохранительных органов ряд сложностей, так как анонимные аккаунты не являются частью коллекторских агентств.

Замначальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков заявил, что коллекторы имеют право оповещать должников об их задолженностях, однако они должны это делать в строго отведенное время и не чаще определенного количества раз.

Он посоветовал россиянам не отвечать на незнакомые номера и закрывать личные страницы в социальных сетях.

Ранее Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Согласно ему, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Кроме того, в качестве наказания могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет без права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет, указано в документе.



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