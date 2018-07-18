В Госдуме прокомментировали переговоры России, Украины и Еврокомиссии по газу

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил результаты встречи России, Украины и Евросоюза, главной темой которой стал транзит российского газа. Об этом передает RT.

"Самый главный плюс в том, что переговоры состоялись. О результатах говорить еще рано, так как сейчас идет обсуждение нового договора. Россия заинтересована в нормализации отношений, но исключительно на рыночных отношениях без политической подоплеки. Чем быстрее руководство "Нафтогаза" это поймент, тем лучше", – прокомментировал политик.

Он также уточнил, что большим подспорьем для переговоров стала встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что во время встречи в Берлине стороны обсудили объем поставок российского газа через Украину в 2019 году.