Назван средний возраст заемщика в России

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Специалисты определили средний возраст российского заемщика, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". По данным на 1 мая, он составляет 43,2 года.

По информации национального бюро кредитных историй, в Чукотке живут самые возрастные заемщики – 45 лет. Чуть моложе в Магаданской области – 44,7 года. В Ненецком автономном округе живут самые молодые заемщики – 40,6 года.

В организации также отметили рост заемщиков среди граждан 40–49 лет, 60–65 лет и старше. А россияне моложе 40 стали брать кредиты реже.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, позволяющий россиянам заранее отказываться от любого типа кредитов и не платить по ним в случае их оформления.