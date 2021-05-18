Аналитики назвали количество банковских клиентов-миллионеров в РФ

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В банках РФ размещают средства порядка 41 тысячи человек с финансовыми активами от одного миллиона долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG.
Отмечается, что за текущий год показатель вырос на 10,8%. При этом оценка числа "целевых клиентов" (с общим состоянием более пяти миллионов долларов и финансовыми активами от одного миллиона долларов) подразделений private banking в РФ несколько выше – 44 тысячи человек.
Количество людей с состоянием более одного миллиона долларов с учетом нефинансовых активов в стране гораздо больше – по расчетам Credit Suisse, по результатам минувшего года в России было 297 тысяч долларовых миллионеров.
Динамика прироста числа миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за 2020 год оказалась скромнее, чем в 2018–2019 годах. Отмечается, что тогда количество состоятельных людей, которые разместили средства в российских банках, росло на 24 и 19% соответственно.
Ранее сообщалось, что зарплату более миллиона рублей в месяц в России получают не менее 11 тысяч человек – то есть 0,1 процента всех работников страны.
Высокооплачиваемые сотрудники работают в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений – их заработные платы в отдельных случаях достигают 5,8 миллиона рублей. На менее скромную сумму – 2,7 миллиона рублей – могут рассчитывать производители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств.
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