Экономист оценил идею запретить работу не вернувшихся в РФ до 1 мая иностранных компаний

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Введение в России запрета работы иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, стало бы неэффективной мерой в условиях жестких экономических санкций, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Об этом сообщает RT.
"Все инициативы, связанные с запретами, во время форс-мажорной экономики всегда действуют негативно, потому что может сложиться любая ситуация. Зачем ставить такой барьер? А если они вернутся в июне?" – сказал он.
Остапкович отметил, что иностранные компании платят налоги, создают рабочие места для россиян и в целом улучшают качество жизни в стране, поэтому обозначение жестких сроков в данной ситуации является не совсем верной мерой.
"Может быть, они более эффективными придут, если придут в июне или в июле", – подытожил эксперт.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу зарубежных компаний, которые до 1 мая не возобновят работу на российском рынке. Он отметил, что компании, приостановившие работу в РФ в связи с санкциями Запада, погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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