Российские банки оценили убытки от повышения ставок по вкладам

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Российские банки могут столкнуться со значительными потерями из-за возникшей разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после подъема ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки банковского сектора по итогам 2022 года могут достигать 210 миллиардов рублей", – сообщили в АБР.
По информации АБР, кредитные организации пошли навстречу Банку России и начали повышать ставки для сдерживания оттока клиентов. При этом у тех же банков остался кредитный портфель, который был выдан по старым ставкам.
У самих банков возникли сложности с выдачей кредитов по новой ставке в большом объеме из-за того, что заемщики не хотят брать кредиты под такой процент. Также клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию.
Чтобы избежать больших потерь, участники рынка предлагают отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца этого года, что позволит сэкономить более 200 миллиардов рублей.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до того, как ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.
В ВТБ заявили, что отключение банка от системы SWIFT не отразится на обслуживании клиентов
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