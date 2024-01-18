Турецкие банки не ждут быстрого решения проблемы с переводами из РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Частный банковский сектор Турции не надеется, что имеющиеся проблемы с денежными переводами из России будут оперативно решены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в коммерческом банковском секторе республики.

Так он ответил на вопрос, принимаются ли шаги для урегулирования проблемы, в том числе в контексте прояснения новых правил Минфина США, касающихся финансового взаимодействия с РФ.

По наблюдениям собеседника агентства, сейчас денежные трансферы из России через частные банки Турции не проводятся.

Ранее экспортерам в Турции пообещали нормализовать ситуацию с платежами из России в ближайшие дни. По словам руководителя одной из фирм страны, на встрече с главой Ассамблеи экспортеров Турции Мустафой Гюльтепе стало известно, что решить полностью вопрос с почти прекратившимися платежами планируется после января.

До этого сообщалось, что с 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти приостановлены. В СМИ отмечалось, что это связано с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в 2023 году экспорт товаров в РФ увеличился на 16,9%, а торговый оборот составил 255,8 миллиарда долларов.



Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции