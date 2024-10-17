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Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, который является кандидатом на пост президента республики, назвал в разговоре с РИА Новости уход страны с российского рынка диверсией.

Он отметил, что рынок России был самым объемным для молдавских поставок. Однако сейчас, по его словам, там будет трудно найти бутылку вина, выпущенного в Молдавии.

Как указал Тарлев, на данный момент на российском рынке продаются вина из Франции, Италии, Германии, Чехии. Бывший премьер-министр напомнил, что эти страны ведут борьбу с РФ, а сами вынуждают Молдавию прервать отношения с Россией.

"Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия. И наши политики пошли на эту диверсию", – заявил он, добавив, что Молдавия будет пытаться вернуться на российский рынок.

Между тем Тарлев назвал рынок Евросоюза большим, но насыщенным, особенно с учетом того, что товаров из Молдавии там не знают. В связи с этим бывший премьер-министр республики призвал не отказываться от исторических рынков сбыта.

"Нынешний европейский рынок берет небольшие объемы, несопоставимые с сотнями, тысячами декалитров вина, миллионами бутылок, которые мы продавали на рынок СНГ. Поэтому я считаю, что это ошибка стратегическая, тактическая, политическая, экономическая", – подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что молдавские власти игнорируют позицию своих граждан о том, что будущее страны не может быть связано исключительно с Евросоюзом (ЕС). Вступление в ЕС является небыстрым процессом. Кроме того, в союзе распространена точка зрения о негативном влиянии расширения на перспективы существования ЕС, подчеркнул политик.

