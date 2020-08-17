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Курс доллара снизился до 72,96 рубля, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По сравнению с предыдущим показателем стоимость американской валюты снизилась на 24,81 копейки. Что касается курса евро, то он повысился на 5,74 копейки, состави 86,46 рубля.

Ранее рубль терял позиции по отношению к американской и европейской валютам. Кандидат экономических наук Евгений Змиев отметил, что это связано с корректировкой стоимости нефти. Он сообщил, что на фоне падения цены на черное золото до 40 долларов за баррель отрицательную динамику показывал и рубль.

В начале августа стоимость нефти на рынке энергоносителей возрастала. Так, фьючерс на нефть марки Brent достиг отметки в 46 долларов за баррель.