В Росстате рассказали о подорожании моркови на 10,2% за неделю и в 2 раза за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На российском рынке плодоовощной продукции по-прежнему быстрее всего растут цены на морковь и картофель, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Так, за неделю с 8 июня морковь подорожала на 10,2%, а картофель – на 7%. При этом с начала года морковь стала стоить в два раза дороже, в то время как картофель – на 82,1%. Год назад рост не был столь быстрым.

Активнее в этом году дорожают и другие овощи, входящие в борщевой набор. Так, за неделю ускорился рост цен на белокочанную капусту – до 4,4% с 3,9% неделей ранее. С начала года капуста подорожала на 67,6%, при этом год назад в это время она дешевела. Чуть замедлился рост стоимости репчатого лука – до 1,14% с 1,55% неделей ранее. С начала года стоимость на него увеличилась на 40,4%. Как и в ситуации с капустой, в прошлом году цены на лук снижались.

В Росстате отметили, что в целом цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,2%, что ровно в два раза выше темпов роста год назад.

В то же время на неделе с 8 июня на 5,5% подешевели огурцы, на 4,9% – помидоры. Показатели прошлого года примерно совпадают.

Президент Плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал "Интерфаксу", что подорожание моркови и других овощей из борщевого набора связано с тем, что сейчас в магазинах преимущественно представлена импортная продукция.

"В сетях сейчас преимущественно импорт из дальнего зарубежья или из стран СНГ, к примеру из Узбекистана. Там морковь дороже отечественной", – сказал Глушков.

Он уверен, что, когда на полках появится отечественная плодоовощная продукция, цены начнут снижаться.

Ранее в Генпрокуратуре выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов России. Речь идет об овощах, в числе которых морковь, картофель, белокочанная капуста, а также репчатый лук.

