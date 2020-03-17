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Москва 24

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Общество

12:25

Коронавирус может сказаться на доставке запчастей для самолетов

экономика транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия коронавируса может оказать влияние на доставку запчастей для самолетов, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что могут быть проблемы с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров.

"Это также повлияет на доставку запчастей, если сократятся грузоперевозки, как и пассажирские. И доставка запчастей, особенно для иностранных судов, будет затруднительной", – приводит слова Нерадько Агентство "Москва".

Также он не исключил, что ситуация с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний.

По его словам, к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации также может привести снижение курса рубля.

С 16 марта Россия ограничила пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.

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