Россиян предупредили о подорожании четырех категорий продуктов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут рассказала о категориях продуктовых товаров, которые могут подорожать в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить", – заявила эксперт на парламентских слушаниях о госрегулировании ценообразования для АПК.
По словам Оксаны Лут, существует риск подорожания хлеба, молочной продукции, овощей и сахара. В первом случае стоимость вырастет незначительно из-за субсидий Минсельхоза, за счет которых товар ранее продавали в рознице по фиксированной цене.
Овощная продукция будет расти в цене до уборки урожая, считает представитель Минсельхоза. Подорожание сахара специалист объяснила тем, что в 2021 году его стоимость была регулируемой, а сейчас производители добавили к ней порядка 30% – цена выросла с 36 до 47 рублей.
Россиян также предупредили о возможном подорожании детского питания. Производители товаров данной категории отметили, что данный риск обусловлен проектом Минпромторга по внедрению маркировки консервированной продукции.
В России может подорожать хлеб
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