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10:27

Курс доллара снизился на открытии Мосбиржи

экономика финансы

10:27

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он стал ниже на 1 копейку. Сейчас курс составляет 66,36 рубля.

Курс евро снизился на 6 копеек. Теперь он составляет 75,55 рубля, по данным Московской биржи. В минувшую среду, 16 января, курс евро опустился в цене расчетами "завтра" на единой торговой сессии Мосбиржи.

На сегодняшний день не наблюдается ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

экономика финансы

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