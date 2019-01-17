Курс доллара снизился на открытии Мосбиржи

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он стал ниже на 1 копейку. Сейчас курс составляет 66,36 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек. Теперь он составляет 75,55 рубля, по данным Московской биржи. В минувшую среду, 16 января, курс евро опустился в цене расчетами "завтра" на единой торговой сессии Мосбиржи.
На сегодняшний день не наблюдается ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.