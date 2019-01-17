Сбербанк стал самой дорогой компанией России

По итогам торгов в среду акции Сбербанка выросли на 0,76-1,65%. Это позволило финансовой организации стать самой дорогой российской компанией, передает ТАСС, ссылаясь на данные Московской биржи.
К закрытию торгов рыночная стоимость госбанка превысила 4,51 трлн рублей. Стоимость обыкновенной акции кредитной организации достигла 201,26 рубля, привилегированной – 173,1 рубля.
Сообщается, что акции "Роснефти" и бумаги "Газпрома" завершили торги существенным снижением.
Аналитики позитивно оценивают динамику акций Сбербанка и строят позитивные прогнозы. По мнению экспертов, среди множества акций бумаги Сбербанка можно рекомендовать к покупке.
Ранее сообщалось, что Сбербанк увеличил ставки по ипотеке из-за необходимости адаптации к новым рыночным условиям. Изменения не коснутся программ "Военная ипотека" и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".
Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки.
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