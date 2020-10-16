Евразийский банк развития предоставил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов

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Евразийский банк развития перечислил Белоруссии кредит в размере 500 миллионов долларов. Деньги были выделены из средств Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщается на официальном сайте организации.

"Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет), – говорится в заявлении ЕФСР.

Стало известно, что деньги были направлены на поддержку бюджета Белоруссии в условиях негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

В сентябре говорилось, что РФ предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Помимо того, Совет Европейского союза согласовал введение санкций против РБ, если в стране не улучшится ситуация в экономике. В заявлении также говорилось, что протестное движение в Белоруссии получит дополнительное финансирование со стороны интеграционного объединения.

Так, в Белоруссии проходят протесты. Они начались в связи с проведением 9 августа президентских выборов. По их результатам, победу одержал Александр Лукашенко, который получил 80,1% голосов.