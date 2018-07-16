На переобучение людей предпенсионного возраста планируют выделять 5 млрд рублей в год

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что правительство планирует выделять пять миллиардов рублей в год на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста, передает РИА Новости.
На вопрос журналистов, будут ли внесены ко второму чтению поправки об изменениях параметров пенсионного возраста для женщин до 60 лет, Топилин ответил, что такие изменения вносить не планируется.
По его словам, ведомство также согласовывает с Минфином изменение размера пособия по безработице.
Ранее Топилин заявил, что кабмин при внесении изменений в пенсионное законодательство ставит задачу повысить пенсии в два раза выше инфляции.
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