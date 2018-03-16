Росреестр в Москве зарегистрировал за 10 лет более 300 тысяч ипотечных договоров

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Росреестр в Москве за 10 лет зарегистрировал более 300 тысяч договоров на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"На рынке ипотечного кредитования с 2008 года столичным Росреестром зарегистрировано 314 тысяч 67 договоров, причем более 50 тысяч – в 2017 году", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Также за 10 лет управлением зарегистрированы 176 тысяч 885 договоров долевого участия.

В пресс-службе отметили, что 2017 год стал показательным по количеству сделок с недвижимостью. В частности, в декабре 2017 года впервые за всю историю учета регистрации прав были преодолены отметки в 6 тысяч договоров долевого участия и 6 тысяч ипотечных контрактов в течение отдельно взятого месяца. Основным катализатором первичного рынка столичной недвижимости стало снижение Центробанком ключевой ставки, которая в течение года уменьшалась шесть раз.

Риелторы ожидают, что в 2018 году московская недвижимость подорожает еще на 8−10 процентов. Мало того, ценовой пузырь на жилищном рынке будет сдуваться еще года два-три. За это время цены успеют потерять еще около 20−30 процентов, и к 2021 году столичное жилье подешевеет в среднем примерно до 120 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

В конце января молодежный парламент при Госдуме предложил отменить первый взнос по ипотеке для молодых семей. По мнению авторов инициативы, сумма первоначального взноса может распределяться между ежемесячными платежами. Другой вариант – повысить процентную ставку по кредиту. Предполагается, что норма может применяться, если возраст супругов не менее 18 и не более 35 лет.

Кроме того, в начале 2018 года власти утвердили правила господдержки по ипотеке для семей с детьми. Государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня в шесть процентов в течение трех или пяти лет. Льготу ввели для семей, в которых второй или третий ребенок родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Льготы будут действовать только при покупке квартиры от застройщиков.