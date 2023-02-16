Минфин Японии заявил о снижении товарооборота с РФ на 23,6% в январе 2023 года

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В январе 2023 года товарооборот России и Японии снизился на 23,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 185,1 миллиарда иен – порядка 1,38 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Согласно этим данным, импорт из России сократился на 18,4%, а экспорт в Россию снизился на 36,3%. Вместе с тем Япония увеличила на 314,3% импорт медицинских изделий из России, одновременно с этим сократила импорт стали и стальной продукции на 51,7%.

Экспорт в РФ медицинских изделий увеличился на 49,6%, а экспорт легковых авто снизился на 7,2%, комплектующих к ним – на 76,1%.

Кроме того, за отчетный период Япония сократила импорт из России нефти на 76% и сжиженного природного газа на 9,7%.

Вместе с этим упал и импорт угля на 56,9%, а также сократился импорт цветных металлов на 37,4%. Однако импорт руды цветных металлов в январе вырос на 76,1%.

27 января Япония ввела дополнительные антироссийские санкции а также расширила экспортные ограничения. Так, с 3 февраля Япония запретила экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

Кроме того, под запретом оказался экспорт роботов и различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Япония расширит экспортные санкции против российских организаций

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