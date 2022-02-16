Россия готова рассмотреть предложения Белоруссии о рефинансировании долга республики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Россия готова рассмотреть предложения Белоруссии по помощи в рефинансировании внешнего долга республики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, необходимость поддержки на рефинансирование долга Белоруссии заметна в условиях ограничений, которые коснулись республики.
"И мы здесь готовы рассматривать предложения белорусских наших коллег, партнеров по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств перед Россией. В каком формате это будет, часть ли это будет через Евразийский фонд или это будет внешгоскредиты – этот вопрос мы решим", – цитирует Силуанова ТАСС.
Глава Минфина РФ подчеркнул, что речь может идти о рефинансировании долга в примерно миллиард долларов в год перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.
"И мы здесь работаем с нашими партнерами белорусскими о том, чтобы оказать содействие для рефинансирования этих долговых обязательств через наши кредитные взаимодействия с нашим соседом партнером, речь идет о текущем годе", – заключил Силуанов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе понимают бесперспективность гипотетической войны со странами ОДКБ, а решение ситуации в Казахстане их в этом убедило. В качестве иллюстрации силы ОДКБ он напомнил об успехе ее миротворческой операции в Казахстане, которая, несмотря на свою немногочисленность, увенчалась успехом.
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