На Кубани утвердили стандарт "Краснодарского чая"

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Власти Кубани утвердили стандарт "Краснодарского чая". Предполагается, что эта мера позволит защитить бренд от подделки. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

В документе зафиксировали процентное соотношение чайного листа в купаже. Оно варьируется от 40% до 100% в зависимости от наименования смеси.

Краснодарский край стал единственным регионом России, где развивается промышленное чаеводство. На сегодняшний день в Сочи работают шесть крупных чайных предприятий и еще несколько мелких, которые за год собирают не меньше 300 тонн чайного листа. Часто под видом сочинского чая продается индийский, цейлонский и китайский.