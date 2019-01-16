Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за "Северного потока – 2"

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Посол США в Германии Ричард Гренелл объяснил желание ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". По его словам, Вашингтон беспокоится из-за энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.

В интервью немецкому изданию Rheinische Post Гренелл заявил, что позиция американских властей ясна – компании, работающие в сфере российского энергетического экспорта, рискуют оказаться под санкциями. О каких именно санкциях идет речь, он уточнять не стал.

По словам посла, строительство "Северного потока – 2" направлено лишь на создание альтернативного маршрута транзита газа в Европу в обход Украины, а вместе с "Турецким потоком" транзит топлива через Украину станет практически не нужным.

По его мнению, существование этого газопровода повлияет не только на Германию, но и на всю Европу.

Ранее Гренелл пригрозил ограничениями нескольким немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Он напомнил, что Штаты выступают против реализации проекта, так как убеждены в серьезных геополитических последствиях для партнеров Вашингтона в Европе. Посол утверждает, что ряд стран разделяют американскую озабоченность "нарастающе агрессивным поведением России".

В Германии отреагировали на заявление посла США. С критикой его позиции выступили несколько политиков. Замглавы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази заявил, что санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву. Похожей позиции придерживаются замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

В рамках "Северного потока – 2" уже уложено около 300 километров трубопровода. Проект предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии длиной свыше 1200 километров.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро, запуск ожидается до конца 2019 года. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндия, Швеция, и Германия, через территориальные воды которых проходит трубопровод дали свое согласие на строительство. Против выступает Дания, а также страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.