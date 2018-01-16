Цены на жизненно важные лекарства в России рекордно снизились

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Цены на жизненно важные лекарства в России снизились по итогам года на 1,8 процента. В последний раз падение цен было зафиксировано в 2013 году – на 0,6 процента. По мнению экспертов, препараты из этой категории будут дешеветь и дальше.

"Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка", – сообщили "Известиям" в Минздраве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону "Об обращении лекарственных средств", формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.

Осенью 2017 года правительство расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год. Новый перечень утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в список дополнительно включили 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и других.

Списки также включают лекарства для обеспечения льготников, перечень дорогостоящих препаратов, которые закупаются за счет федерального бюджета и минимальный аптечный ассортимент.