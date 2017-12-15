Рост сельхозпроизводства в России в 2017 году замедлится до 3 процентов

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Рост сельхозпроизводства в России по итогам 2017 года замедлится до 3 процентов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"По итогам текущего года рост сельхозпроизводства составит около 3 процентов прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и сохранения темпов роста в животноводстве", – сказал он, передает ТАСС.

В сентябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о новом рекорде по сбору урожая. Речь шла о зерновых и зернобобовых культурах. Аграриям удалось намолотить более 122 миллионов тонн. Тогда же глава правительства отметил, что положительная динамика наблюдается по всем направлениям сельского хозяйства.